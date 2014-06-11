Україна має посилити свою інформаційну пропаганду - посол Польщі

Посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін вважає, що Україна має посилити свою інформаційну пропаганду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції, присвяченій виходу чергового номера часопису «ЄвроАтлантика».

«Необхідно збільшити зусилля щодо інформаційної війни і щодо пропаганди. Я перепрошую, але чому я не знаю жодного прізвища українського героя цієї війни? Їх немає? Вони є, тільки якось ніхто не працює сьогодні над цим питанням. Чому ми не знаємо історії їх загибелі, чому не було організовано урочисте поховання їх в Києві за участю багатьох людей?», - сказав Литвин.

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На його переконання, це має сприяти мобілізації населення. Литвин переконаний, що тільки одночасні зусилля українців на півдні та сході Україні і міжнародного співтовариства, передусім, ЄС і НАТО, можуть дати позитивний ефект.

«Ми не можемо розраховувати на воєнну перемогу України в такій війні, але можемо сподіватися на те, що продовження опору разом з продовженням впливу євроатлантичного співтовариства дасть необхідний ефект і можливість закінчити війну, дестабілізацію і повернутися до того, щоб українці могли організувати життя в своїй країні самі. Спочатку це стосується Донеччини і Луганщини, а якщо це вдасться, то треба повертатися і до кримського питання»,- додав Літвін.

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Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій та Луганській областях почалася антитерористична операція.

Сьогодні, 11 червня, перший заступник міністра охорони здоров’я Руслан Салютін повідомив, що у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули понад 200 осіб.