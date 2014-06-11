У зоні проведення антитерористичної операції загинули понад 200 осіб - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я Руслан Салютін.

За його словами, з цієї кількості загиблих - 15 жінок і двоє дітей: хлопчик та дівчинка. «Хлопчик 14-ти років досі не є опізнаним. Медична допомога надається відповідно до клінічних протоколів. Бригади екстреної допомоги фактично працюють на полі бою», - наголосив Салютін.

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Він подякував медикам за героїчну роботу і пообіцяв, що їхня робота не залишиться без уваги МОЗ.

Салютін також зазначив, що в МОЗ немає інформації про кількість бойовиків серед загиблих. «Ми не можемо відповісти, хто з них є бойовиками, а хто - мирними жителями. Для лікарів це не має значення», - сказав Салютін.

Як відомо, АТО на сході України проводиться з 15 квітня.