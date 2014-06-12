Лозинського звільнив суддя, який відбирав права у активістів Автомайдану

Засудженого за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозинського звільнив суддя Бориспільського суду Сергій Вознюк, який раніше відбирав права в учасників Автомайдана та розглядав справу В'ячеслава Чорновола, повідомляє Подробности.

Про це свідчить постанова суду на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

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В результаті рішення Вознюка Лозинський вийшов на свободу, відсидівши за вбивство Валерія Олійника лише 4 роки і 3,5 місяці замість попередніх 15 років.

Термін за ґратами вбивці з Голованівська скорочували поступово.