Лозинського звільнив суддя, який відбирав права у активістів Автомайдану
13:58, 12 червня 2014Політика
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Це не перша резонансна справа судді Сергія Вознюка за час його роботи в суді - він прославився скандальними рішеннями щодо активістів Автомайдану.
Сергій Вознюк / Фото УНІАН
Засудженого за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозинського звільнив суддя Бориспільського суду Сергій Вознюк, який раніше відбирав права в учасників Автомайдана та розглядав справу В'ячеслава Чорновола, повідомляє Подробности.
Про це свідчить постанова суду на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.
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В результаті рішення Вознюка Лозинський вийшов на свободу, відсидівши за вбивство Валерія Олійника лише 4 роки і 3,5 місяці замість попередніх 15 років.
Термін за ґратами вбивці з Голованівська скорочували поступово.
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