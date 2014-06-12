Прокуратура оскаржила звільнення Лозинського та проводить розслідування

Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення від подальшого відбування покарання колишнього народного депутата Віктора Лозінського за станом здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

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Як йдеться в повідомленні, прокуратура вважає таке рішення суду незаконним у зв’язку з тим, що в суді не доведено, що захворювання, зазначені у медичній документації відносно засудженого, становлять загрозу його життю та унеможливлюють подальше перебування у місцях позбавлення волі.

Разом з тим, за даними прес-служби, судом не було задоволено клопотання прокуратури про виклик в суд експертів, які б могли надати додаткові пояснення про стан здоров’я Лозінського та можливість його лікування в колонії.

Крім того, прокуратура вважає, що виправна установа незаконно випустила засудженого, оскільки державним обвинуваченням у визначені законом строки внесено апеляцію, а відтак ухвала суду не набрала чинності, наголошується в повідомленні.

Тому за вказаним фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження відносно посадових осіб Бориспільської виправної колонії №119 за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в`язниці за станом здоров`я.

При цьому голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький заперечує причетність його відомства до звільнення засудженого.

Керівник ДПтСУ зауважив, що здоров`я Лозінського оцінювали лікарі, які не мають жодного відношення до пенітенціарної служби.

Крім того, за його словами, сторону державного обвинувачення в суді підтримав прокурор.

Після цього прем’єр-міністр Арсеній Яценюк висунув вимогу до в. о. генерального прокурора Олега Махніцького терміново вжити заходів щодо оскарження рішення Бориспільського міського районного суду Київської області, який звільнив від відбування покарання засудженого за зухвале вбивство Лозінського.

Яценюк також вимагає притягнути до відповідальності всіх осіб, через дії або бездіяльність яких стало можливим це неправомірне рішення і звільнення.

Прем'єр-міністр також закликав парламентську більшість невідкладно викликати до Верховної Ради в. о. генпрокурора для звіту і очікує рішучих кадрових рішень після розгляду цього інциденту.

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Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом`якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах ще пом`якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.