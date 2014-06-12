Керівник АТЦ заявляє, що кордон з Росією заблокують найближчим часом

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-центр АТО.

"За всі роки незалежної України не очікувалось агресії з цієї сторони. Тому фізично неможливо було миттєво закрити кордон. Але ми швидко вчимось і робимо правильні висновки. Зараз здійснюються необхідні переміщення сил, що дасть можливість вже найближчими днями забезпечити блокування кордону", - зазначив Крутов.

"Це – один з ключових кроків, після чого для досягнення успіху антитерористичної операції знадобиться зовсім небагато часу. Керівництво АТО діє достатньо професійно і критикувати їх дії я не бачу сенсу", - зазначив він.

Читайте такожГоловний терорист ДНР вільно перетнув кордон і навідався в Москві до ЖириновськогоВідповідаючи на питання про те, чи можливо вирішити питання сепаратизму, він відповів:

"Щодо практичних дій на Південному сході: антитерористична операція має три фази – очистити, утримати, поновити. Тобто першим кроком знешкоджуються озброєні терористи, потім забезпечується контроль над районом проведення антитерористичної операції, а далі – в повному обсязі відновлюється функціонування органів державної влади", - пояснив він.

"Але для досягнення успіху необхідно відновити певну довіру населення. І це стосується не лише Донбасу. Потрібно розуміти, що завдання протидії тероризму виходять далеко за межі рамок АТО в окремих регіонах і звільнення цих територій від терористично-диверсійних груп та озброєних банд формувань", - вважає Крутов.

Він також вважає, що необхідно терміново переглядати державну Концепцію боротьби з тероризмом, яку було прийнято тоді, коли Україна відносилась до держав з низьким рівнем терористичної загрози.