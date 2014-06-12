МЗС України не опрацьовувало зустріч Порошенка та Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, відповідаючи на запитання, чи планується зустріч двох президентів.

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“По зустрічі президентів (Росії та України - УНІАН), поки що ми цю зустріч не опрацьовували. Питання продовження роботи контактної групи, в яку з українського боку входить посол Павло Клімкін, а з російського боку входить посол Михайло Зурабов, може відбутися після того, коли ми отримаємо відповідь від російської сторони вже на напрацьовані пропозиції”, - заявив він.

Дещиця зазначив, що пропозиції були напрацьовані вчора, «пан Зурабов зараз в Москві і ми очікуємо від нього або від російської сторони відповіді, його повернення та продовження цих переговорів». Також глава МЗС зауважив, що «ці пропозиції - це вже спільний документ і ми сподіваємося, що Росія також стане частиною цього плану з врегулювання ситуації в східних регіонах України». МЗС України очікує найближчими днями відповіді від російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко в інавгураційній промові виклав свій мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі. План передбачає роззброєння всіх, хто незаконно взяв у руки зброю, амністію, забезпечення коридору для відходу російських найманців і широкий мирний діалог, а також дострокові місцеві вибори на Донбасі і пакет економічних реформ.