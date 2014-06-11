Зустрічі Порошенка та Путіна щодо газу найближчим часом не плануються - Кремль

«Російська сторона не отримувала запрошень про зустрічі або переговори», - сказав Пєсков.

За його словами, жодних зустрічей і переговорів ні сьогодні, ні найближчим часом не планується. У той же час він додав, що російська сторона має намір прояснити, що мав на увазі Еттінгер.

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Єврокомісар з енергетики заявив у середу на прес-конференції, що «вже сьогодні президенти обох країн повинні почати, планують почати переговори» по газу.