Порошенко доручив Таруті тимчасово перенести роботу Донецької ОДА до Маріуполя

Президент України Петро Порошенко доручив голові Донецької облдержадміністрації Сергію Таруті тимчасово перенести офіс ОДА до Маріуполя.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Завдяки героїзму українських військових у Маріуполі ситуацію в місті стабілізовано. У зв’язку з чим вважаю за доцільне перенести сюди роботу Донецької ОДА», - зазначив Порошенко.

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До виконання управлінських функцій на новому місці голова Донецької ОДА та службовці мають приступити вже сьогодні, підкреслив Порошенко.