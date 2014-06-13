Порошенко доручив Таруті тимчасово перенести роботу Донецької ОДА до Маріуполя
13:17, 13 червня 2014Політика
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До виконання управлінських функцій на новому місці голова Донецької ОДА та службовці мають приступити вже сьогодні, підкреслив Порошенко.
Порошенко доручив тимчасово перенести роботу Донецької ОДА до Маріуполя / Фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко доручив голові Донецької облдержадміністрації Сергію Таруті тимчасово перенести офіс ОДА до Маріуполя.
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Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Завдяки героїзму українських військових у Маріуполі ситуацію в місті стабілізовано. У зв’язку з чим вважаю за доцільне перенести сюди роботу Донецької ОДА», - зазначив Порошенко.
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До виконання управлінських функцій на новому місці голова Донецької ОДА та службовці мають приступити вже сьогодні, підкреслив Порошенко.
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