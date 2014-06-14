Колона з десяти вантажівок із терористами увійшла до Луганська - ЗМІ
08:53, 14 червня 2014Політика
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Колону зафіксували камери видеоспостереження
Колона з десяти вантажівок з терористами увійшла в Луганськ / informator.lg.ua
До Луганська, близько половини другої ночі, увійшла колона з десяти вантажівок і УАЗів, яка попрямувала в центр міста. Через годину в ту ж сторону поїхали три рейсових автобуси.
Про це повідомляє місцеве видання informator.lg.ua.
"О 3:05 велика колона тентованих вантажівок пройшла через розв'язку на кварталі Гайового у бік Аграрного університету", - пише видання.
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Нагадаємо, Держдеп США звинуватив Росію в тому, що вона допомагає терористам танками.
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