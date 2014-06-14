США підтвердили, що три танки на Донбасі були російськими

Про це заявила прес-секретар держдепу Марі Харф, передає Радіо Свобода.

За її словами, США мають в своєму розпорядженні інформацією, що Росія спочатку стягнула танки, які більше не використовуються російськими військами, в точці на південному заході Росії і деякі з цих танків недавно рушили звідти.

"Ці три танки вчора перетнули кордон України з боку Росії", - заявила Харф, посилаючись на уряд України.

Читайте такожГоловний бойовик "ДНР" Пушилин підтвердив отримання трьох танків від Росії

Вона нагадала, що відео в Інтернеті показує цей тип танка, який йшов з південно-заходу Росії через кілька міст у Східній Україні, в тому числі в Сніжному, Торезі та Макіївці.

"Росія буде стверджувати, що ці українські танки, але ніякі українські танкові підрозділи не перебували в цьому районі. Ми впевнені, що ці танки приїхали з Росії", - сказала Марі Харф.

У США також є інформація, що Росія стягувала ракетні установки залпового вогню в тому ж місці розгортання на південному заході Росії, де знаходилися танки.

"Ці ракетні установки нещодавно також пішли звідти. В Інтернет-відео були показані ці ж ракетні установки, що проходять через Луганськ", - заявила Марі Харф.