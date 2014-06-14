Загинули всі 49 військових, які знаходилися на борту збитого над Луганськом літака

Всі 49 осіб, які знаходилися на борту збитого у Луганську транспортного літака Іл-76, загинули.

Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов агентству Reuters.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook також підтвердив народний депутат Анатолій Гриценко.

"Загинули 49 військовослужбовців: 9 членів екіпажу з Мелітопольської авіаційної транспортної бригади і 40 десантників з 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 13 на 14 червня під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України ІЛ-76.

Літак був уражений вистрілами вогнем із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета.

Літак перевозив особовий склад з метою ротації. На борту літака знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство.

