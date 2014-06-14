У Луганську терористи збили літак ІЛ-76, загинуло 49 військових

У ніч з 13 на 14 червня під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України ІЛ-76.

Як повідомляє Міністерство оборони, літак був уражений вистрілами вогнем із зенітної установки та крупнокаліберного кулемета.

У відомстві повідомляють, що літак перевозив особовий склад з метою ротації. На борту літака знаходилися військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство.

Керівництво Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та командування Повітряних Сил Збройних Сил України «висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблих військовослужбовців у зв’язку із трагічною непоправимою втратою».

Кількість загиблих у повідомленні не уточнюють.

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Як повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела в українській армії, на борту літака знаходилися військовослужбовці 25-ї аеромобільної бригади. За наявними даними, на борту було близько 30 осіб. Це десантники та члени екіпажу.

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Момент вибуху літака зафіксували камери спостереження, повідомляє група "Інформаційний опір".

Як повідомлялося раніше, Луганський аеропорт контролюють дві десантних бригади. З 8 червня аеропорт знаходиться в облозі.

Остання спроба його атакувати була зроблена силами самопроголошеної ЛНР 11 червня о 5 ранку. Атака терористів не принесла їм бажаних результатів. Серед українських військовослужбовців постраждалих немає.

До цього, вночі 10 червня терористи зробили марну спробу атакувати аеропорт. Але були відтіснені українськими військовослужбовцями. Бій тривав близько години. В результаті був убитий 1 терорист. 14 отримали поранення.

За кілька годин до цього ввечері 9 червня аеропорт пережив мінометну атаку. З українських військовослужбовців ніхто не постраждав.