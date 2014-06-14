Генсек Ради Європи шокований загибеллю українських військових у Луганську

Про це заявив речник генсекретаря Деніел Холтген, повідомляє Радіо Свобода.

«Я шокований і глибоко занепокоєний новинами про трагічну втрату життів в Україні. Сепаратисти нічого не виграють від цього безглуздого вбивства», – сказав Ягланд.

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Генеральний секретар наголосив, що Рада Європи продовжить робити все, що в її силах, для стабілізації ситуації в Україні.

«Президент Порошенко знає, що може розраховувати на нашу підтримку», – сказав Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».