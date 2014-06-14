Президент Литви висловила співчуття родинам загиблих в Луганську військовослужбовців

"Мої щирі співчуття всім родинам жертв збитого в Луганську літака", - написала Грібаускайте на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».