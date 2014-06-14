Меркель шокована збитим на сході України літаком

Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомляє міністерство закордонних справ Німеччини.

"Канцлер Меркель шокована тим, що на сході України був збитий літак. Меркель та президент Франції Олланд говорили по телефону з президентом Путіним", - сказано в повідомлені.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Сьогодні ж у Маріуполі внаслідок обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона попала під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".

У неділю, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули сьогодні під час проведення антитерористичної операції.

Президент Росії Володимир Путін обговорив у суботу по телефону з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом ситуацію в Україні, в тому числі питання, пов'язані з поставками газу. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля.

Як зазначає прес-служба, розмова відбулася за ініціативою європейських партнерів.

"Лідери трьох держав продовжили обговорення складної ситуації в Україні, а також питань, пов'язаних з оплатою Києвом заборгованості за постачання російського газу і з запланованим укладанням Угоди про асоціацію Євросоюз-Україна", - йдеться в повідомленні. Також лідери країн обговорили деякі аспекти взаємодії з підготовки проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо врегулювання української кризи.