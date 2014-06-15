Ромпей висловив співчуття Україні та закликав РФ припинити підтримку тероризму

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у суботу в Брюсселі.

"Сьогодні, після краху військового літака, який транспортував 49 чоловік, я хотів би висловити мої щирі співчуття українському народу і уряду за всіх загиблих в драматичному насильстві, яке вразило східні регіони країни і що продовжує погіршуватися", - сказав Ромпей.

Президент Ради ЄС переконаний, що у той час, як "законна сила завжди повинна використовуватися зі стриманістю, немає сумнівів у тому, що український уряд має зобов'язання і обов'язок навести порядок в межах своїх кордонів". "Немає ніяких сумнівів, що озброєні бойовики, які залякують та порушують життя громадян України, отримують зовнішню підтримку, включаючи постачання зброї та посилення іноземними бойовиками", - переконаний він.

У цьому зв'язку Ромпей заявив, що Росія, як "сусідня держава, несе основну відповідальність у забезпеченні того, щоб негайно припинити будь-яке постачання та зовнішню підтримку через її кордони". "Будь-яка інша поведінка та публічна двозначність щодо того, що відбувається, не сумісні з міжнародними зобов'язаннями Росії в рамках ОБСЄ або ООН", - підкреслив президент Ради ЄС.