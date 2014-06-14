Журналісти отримали повний перелік військових екіпажу збитого терористами Іл-76

Журналісти отримали повний перелік загиблих військових у Луганську.

У трагедії в Луганську загинули 49 людей, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. Запоріжжя: Олександр Білий (1976 р.н.), командир екіпажу, гвардії полковник Михайло Дьяков (1968 р.н.), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор Ігор Скачков (1977 р.н.), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан Сергій Телегін (1971 р.н.), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан Володимир Буркавцов (1976 р.н.), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант Олександр Козолій (1984 р.н.), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант Олег Павленко (1971 р.н.) , старший технік, гвардії старший лейтенант Олександр Ковалик (1972 р.н.), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик Віктор Ментус (1982 р.н.), старший повітряний радист, гвардії прапорщик Дніпропетровщина Сергій Шумаков, старший стрілець, сержант Віталій Бондаренко, гранатометник ,солдат Юрій Ковальчук , командир бойової машини, сержант Денис Каменєв, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат Валерій Алтунін, командир взводу, старший лейтенат Павло Левчук, стрілець-зенітник , солдат Павло Коснар, командир відділення, молодший сержант Сергій Добропас, стрілець-зенітник, старший солдат Тарас Малишенко, стрілець-зенітник, солдат Анатолій Горда, старший механік-водій, старший солдат Руслан Кулібаба, водій-заправник, сержант Антон Самохін, слюсар-монтажник, старший солдат Андрій Шульга, солдат Андрій Дмитренко, солдат Артем Скалозуб, старший навідник, старший солдат Артем Санжаровець, старший солдат Сергій Мирошниченко, старший навідник, старший солдат Євгеній Рєзніков, командир гармати, сержант Костянтин Авдєєв, старший навідник, старший солдат Сергій Лісной, механік-водій, солдат Олег Коренченко, солдат Сергій Москаленко, солдат Ілля Гайдук, солдат Валерій Грабовий, заступник командира батареї, старший лейтенант Сергій Манулов, технік, старший прапорщик Олександр Котов, стрілець-зенітник, солдат Сергій Шостак, стрілець-зенітник, старший солдат Антон Кузнецов, стрілець-зенітник, старший солдат Сергій Кучерявий, командир відділення, молодший сержант Олександр Авраменко, стрілець-зенітник, солдат Станіслав Дубяга, стрілець-зенітник, солдат Павло Ніконов, стрілець-зенітник, солдат Владислав Кива, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант Кіровоградщина Віталій Бабан, командир відділення, сержант Донеччина Сергій Кривошеєв, механік-водій, солдат Ростислав Проньков, солдат Луганщина Ігор Токаренко, механік-водій, солдат Харківщина Сергій Гончаренко, командир гармати, молодший сержант Херсонщина Олег Лефінцев, водій-заправник, старший солдат Львівщина Віталій Бахур, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант

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