Генсек ОБСЄ рішуче засудив знищення українського літака

Про таку позицію генсека ОБСЄ повідомляється на сторінці організації в Твіттері.

"Генсек ОБСЄ Занніер про збитий українському літак з десятками загиблих: "Я рішуче засуджую насильство, всеосяжний діалогу є єдиним шляхом вперед", - написано на сторінці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Сьогодні ж у Маріуполі внаслідок обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона попала під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу ”Азовсталь”.

У неділю, 15 червня, в Україні оголошено день жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули сьогодні під час проведення антитерористичної операції.