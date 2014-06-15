Дещиця намагався заспокоїти протестувальників під стінами посольства Росії
02:14, 15 червня 2014Політика
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Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця приїхав до посольства Російської Федерації у Києві, де відбувається акція протесту.
Дещиця заспокоює людей / ТСН
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Очільник МЗС закликав мітингарів заспокоїтися та не вдаватись до радикальних кроків.
Міністр зазначив, що він за перекриття українсько-російського кордону та підтримує всі кроки, направлені на протидію російській агресії, однак боїться за здоров'я та життя українців, які несуть службу в українському посольстві на території РФ.
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