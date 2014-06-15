Дещиця намагався заспокоїти протестувальників під стінами посольства Росії

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Очільник МЗС закликав мітингарів заспокоїтися та не вдаватись до радикальних кроків.

Міністр зазначив, що він за перекриття українсько-російського кордону та підтримує всі кроки, направлені на протидію російській агресії, однак боїться за здоров'я та життя українців, які несуть службу в українському посольстві на території РФ.