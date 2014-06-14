Біля посольства України в Москві проходить несанкціонований мітинг
23:15, 14 червня 2014Політика
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Біля посольств України в Москві проходить несанкціонований мітинг у відповідь на пікет посольства РФ у Києві.
Біля посольства України в Москві мітинг / ridus.ru
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, біля українського диппредставництва зібралося близько 100 чоловік віком близько 20 років. При цьому присутні відмовляються назвати організацію, яку вони представляють.
"Ми представляємо російську молодь, ми студенти", - сказав один з учасників акції.
Присутні скандують "Руки геть від російського посольства", "Своїх не кидаємо", "Відпустіть російських журналістів", "Не забудемо, не пробачимо", "Майдан - не пройде".
Присутні тримають в руках російські триколори, а також плакати з написами "Досить проливати російську кров".
У той же час ніяких дій проти посольства не робиться.
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