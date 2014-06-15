У Радбезі ООН не підтримали бажання Росії засудити мітинг біля посольства РФ у Києві - ЗМІ

Західні країни заблокували в РБ ООН запропоновану Росією заяву із засудженням нападу на російське посольство в Києві, повідомляють РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело у всесвітній організації.

"Західні делегації в Раді Безпеки заблокували російський проект заяви із засудженням нападу на посольство РФ у Києві", - сказало джерело.

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Росія запропонувала прийняти таку заяву у суботу, поширивши її проект серед 15 країн-членів РБ ООН. «Згідно з текстом проекту заяви, РБ ООН пропонувалося рішуче засудити напад у суботу на посольство Російської Федерації в Києві, в результаті якого було завдано збитків будівлі і власності посольства, створено загрозу життю його персоналу, що серйозно зашкодило роботі дипмісії», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня біля посольства Російської федерації в Україні відбулася акція протесту проти агресивної політики Кремля і російської підтримки дій терористів і сепаратистів, які призводять до загибелі українських громадян і військовослужбовців. Останньою трагедією стало вбивство сучасною російською зброєю десятків українських військових, знищених у літаку над Луганськом.