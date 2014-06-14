У Києві мітингувальники зняли російський прапор з флагштоку біля посольства РФ

Як передає кореспондент УНІАН, прапор було знято за допомогою спінінга, тобто мітингувальники не перетинали паркан, який огороджує російське диппредставництво, територія якого згідно з міжнародним законодавством є територією лише України. При цьому учасники заходу не чинили жодних дій, які можна пов’язати з наругою над державною символікою іноземної держави. Мітинг біля посольства РФ продовжується. Люди прибувають.

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Як повідомляв УНІАН, громадяни України, які протестують сьогодні в Києві під будівлею російського посольства на знак протесту проти політики Путіна, перекинули шість автомобілів дипломатичного представництва РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, серед мітингувальників, кількість яких складає приблизно 300 осіб, присутні люди різного віку – починаючи від молодих родин, які прийшли з дітьми, та закінчуючи пенсіонерами.

Біля паркану, який оточує будівлю російського посольства в Україні, мітингувальники виклали автомобільні покришки, але їх не запалюють. На паркані розвісили плакати із закликами до російського керівництва припинити агресію щодо України, а також плакати з написами на адресу безпосередньо до президента РФ.

Крім того, дехто з мітингувальників намагається за допомогою спінінгу зірвати російський прапор з флагштоку, який встановлений на території посольства РФ.

Що стосується охорони іноземного диппредставництва, то її забезпечують декілька працівників правоохоронних органів, до повноваження яких належать відповідні функції. У свою чергу у столичному главку міліції мітингуючих громадян закликали «не дивлячись на погляди та своє ставлення», дотримуватись громадського порядку і не створювати конфліктних ситуацій.