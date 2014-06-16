Затриманих співробітників каналу "Звєзда" віддали російському аташе

Затриманих 14 червня на Дніпропетровщині російських журналістів телеканалу «Звєзда» кореспондента Євгенія Давидова і звукоінженера Микиту Конашенкова сьогодні заступники голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник та Геннадій Корбан передали помічнику військового аташе Російської Федерації в Україні Едуарду Белашеву.

Як передає кореспондент УНІАН, передача відбулася в приміщенні Дніпропетровської ОДА у присутності численних представників преси.

Під час передачі лікар обласного медичного центру повідомив, що в процесі медичного огляду після затримання російські журналісти не мали скарг на своє здоров'я та самопочуття. Водночас, за словами лікаря, у затриманих були виявлені синці під очима 5-денної давнини.

Читайте такожРосійські журналісти шпигували в Україні під виглядом фінів«Ці тілесні ушкодження були отримані 13 червня у Донецьку під час бійки в ресторані", - зачитав на прохання заступників голови Дніпропетровської ОДА своє письмове пояснення журналіст Давидов.

Російські журналісти також заявили (в тому числі в письмовій формі), що не мають претензій до «Правого сектору» та влади Дніпропетровської області. За їх словами, весь час після доставки в Дніпропетровськ вони проживали в готелі «Асторія» і на умови утримання та харчування у них скарг немає. Навпаки, вони вдячні.

Давидов заявив, що хоче швидше додому, де не був вже два місяці. Він повідомив, що не хоче жодних нагород у РФ за відрядження до східної України.

Помічник військового аташе Белашев також не висловив претензій до української влади.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, бійці «Правого сектору» затримали біля Покровського блокпосту на Дніпропетровщині двох журналістів офіційного телеканалу збройних сил Росії «Звєзда» - громадян Росії та двох жителів Донеччини, які за грошову винагороду перевозили іноземців до Дніпропетровська.

За інформацією «Правого сектору», у російських журналістів виявлено дані про їх контакти «з найманцями та диверсантами з Росії, зокрема з Алєксандром Мажаєвим, більш відомим під прізвиськом "Бабай", які не потрапляли до телесюжетів для російських новин».

Крім того, працівники "Звєзди" таємно знімали блокпости української армії, після чого відповідні дані потрапляли до Москви та озброєних сепаратистів.

Затримані були передані співробітникам управління СБУ в Дніпропетровській області для встановлення усіх їхніх зв'язків з координаторами ДНР та російськими найманцями.

Телеканал "Звєзда" бере активну участь у створенні пропагандистських антиукраїнських "фейків". Так, зранку 12 червня на сайті каналу була поширена новина про те, що українські силовики нібито використовували фосфорні бомби проти мирного населення. На підтвердження цього "Звєзда" використовувала кадри, зняті в 2004 році в місті Ель-Фаллуджа, Ірак.