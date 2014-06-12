Російські ЗМІ видали відео обстрілу Іраку як бомбардування населення українськими силовиками

За даними групи «Інформаційне Спротив», російські ЗМІ, висвітлюючи події на Сході України, в черговий раз вдалися до перекручування фактів та використання відеоматеріалів багаторічної давності, які не мають жодного відношення до проведеної антитерористичної операції.

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Так, сьогодні, 12 червня 2014 року, російські ЗМІ поширили інформацію про те, що українські силовики нібито використовували фосфорні бомби проти мирного населення. На підтвердження цього російське ТБ використовувало кадри, зняті в 2004 році в місті Ель-Фаллуджа, Ірак", - написав він.

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Крім того, він підкреслив, що протягом останнього часу російські ЗМІ повідомляли про нібито наявні факти застосування українськими військами проти мирного населення систем залпового вогню «Град».

"Ця інформація не відповідає дійсності. Немає ні одного, документально зафіксованого факту використання силами АТО системи «Град»", - повідомляє Тимчук.

Тимчук резюмує, що всі ці домисли ще більш дивні, враховуючи ту обставину, що саме російські війська використовували установки «Град» для нанесення ударів по містам Чечні.

"В результаті загинули десятки тисяч мирних жителів. Про ці факти добре відомо світовому співтовариству, вони зафіксовані на численних фото та відеоматеріалах", - уклав він.

Нижче наводимо відео-оригінал бомбардування в Іраку.