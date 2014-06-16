Військові та прикордонники повернули контроль над значною ділянкою кордону - Парубій

Українські військові та прикордонники повернули контроль над значною ділянкою кордону і продовжують замикати лінію стримування, виставляючи блокпости на ключових магістралях та автошляхах, що оточують місця концентрації величезної кількості терористів і російських бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій.

«Ми вживаємо всіх заходів, які розроблялись Генеральним штабом та АТО, що стосуються власне закриття українського кордону», - заявив Парубій.

За його словами, за останні дні українські військові та прикордонники зуміли «з боями зупинити 7 автоколон бойовиків і повернули контроль над значною ділянкою українського кордону».

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«На сьогодні ми з боями дійшли до пункту «Бірюкове». На півночі, вздовж кордону, від Городища, де знаходились наші підрозділи, вони пересунулись до пункту «Новокиївка», - сказав секретар РНБО.

«Таким чином ми продовжуємо замикати лінію стримування», - заявив Парубій і зазначив, що «лінією стримування є військові блокпости, які ставляться на ключових магістралях та автошляхах і які оточують місця, де сконцентрована величезна кількість терористів та російських бойовиків».

«Наше завдання - замкнути це кільце, щоб захистити український кордон і не допустити прориву з Росії військових підрозділів, спецназу та бойових машин», - сказав Парубій.