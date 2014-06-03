Сили АТО наступають під Слов'янськом, знищено кілька блокпостів терористів - Аваков

Під Слов'янськом йде активна наступальна фаза АТО.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Прохання до мирного населення Слов'янська, Краматорська, Красного Лиману, щоб уникнути ризику для життя, залишатися вдома і не підходити до позицій зосередження терористів", - зазначив він.

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Аваков додав, що триває дуже інтенсивна перестрілка.

"В районі Семенівки кілька влучень терористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Витримали. Молодці конструктори", - написав він.

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Станом на 7.45, блокпости та інженерні споруди бойовиків в районі Семенівки знищені. Рух триває, резюмує Аваков.