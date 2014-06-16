Колишній курсант із РФ зізнався, чому вирішив стати терористом у Слов'янську

У Краматорську під час проведення антитерористичної операції співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали 5 бойовиків, які обстріляли українських військових з стрілецької автоматичної зброї.

Однин із затриманих - 21-річний громадянин Російської Федерації, колишній курсант Краснодарського вищого військового авіаційного училища Миколай Крилов, розповів, що прибув на схід України «заробити гроші», повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

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За словами найманця, він приїхав до Слов’янська, побачивши в Інтернеті рекламу про набір добровольців для участі у бойових діях на боці терористичної організації «ДНР». За це координатори обіцяли грошову винагороду - 1 тис. доларів США на день. Під час затримання у Крилова вилучено стрілецьку зброю, 7 тис. грн і так звану «летную книжку» – персональний звітний документ обліку підготовки пілота. Тривають досудові слідчі дії.