Ярема: терористам запропонують коридор для виходу з України або смерть

Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, пише Gazeta.ua.

Ярема, зокрема, зазначив, що президент Петро Порошенко запропонував мирний план вирішення проблеми на Донбасі.

"Ним передбачено вступ в силу так званого тимчасового короткого перемир'я. Бойовикам буде запропонований коридор для того, щоб вони покинули територію України", - уточнив посадовець.

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Крім того, Ярема попередив, що якщо бойовики не скористаються цією нагодою, вони будуть знищені.

Разом з тим, він наголосив, що не всі терористи зможуть безперешкодно виїхати з України.

"За виключенням тих людей, які вчинили особливо тяжкі злочини, пов'язані з вбивствами, катуваннями, тяжкими тілесними ушкодженнями", — додав перший віце-прем'єр.

За його словами, українські війська і правоохоронні органи не розпочали зачистку території Донбасу через наявність там великої кількості мирного населення.

"Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб прийти на допомогу цим людям", — запевнив Ярема.