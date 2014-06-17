Ярема: терористам запропонують коридор для виходу з України або смерть
Російським бойовикам, які орудують у Донецькій та Луганській областях, буде запропонований коридор для того, щоб вони залишили територію України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, пише Gazeta.ua.
Ярема, зокрема, зазначив, що президент Петро Порошенко запропонував мирний план вирішення проблеми на Донбасі.
"Ним передбачено вступ в силу так званого тимчасового короткого перемир'я. Бойовикам буде запропонований коридор для того, щоб вони покинули територію України", - уточнив посадовець.
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Крім того, Ярема попередив, що якщо бойовики не скористаються цією нагодою, вони будуть знищені.
Разом з тим, він наголосив, що не всі терористи зможуть безперешкодно виїхати з України.
"За виключенням тих людей, які вчинили особливо тяжкі злочини, пов'язані з вбивствами, катуваннями, тяжкими тілесними ушкодженнями", — додав перший віце-прем'єр.
За його словами, українські війська і правоохоронні органи не розпочали зачистку території Донбасу через наявність там великої кількості мирного населення.
"Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб прийти на допомогу цим людям", — запевнив Ярема.