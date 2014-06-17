У Слов'янську та Краматорську "ДНР" насильно розселяє бойовиків по квартирах мирних жителів

У Слов'янську, Краматорську та ще кількох містах, що перебувають під контролем донецьких бойовиків, місцевих жителів силою змушують селити у себе бійців «армії ДНР», повідомляє 62.ua.

Минулої суботи на низці житлових будинків з'явилися оголошення, підписані так званим «Штабом Збройних сил Донецької Народної Республіки». Як йдеться в тексті оголошення, людей просять «добровільно виділити місце під розміщення бійців та командирів, забезпечити їх усім необхідним, в тому числі оргтехнікою та телефонним зв'язком».

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Як розповіла мешканка Краматорська Ірина, в деяких будинках вже почалося «підселення». «Майже всі приїжджі, не наші. Змушують селити по одному, по три-чотири людини, дивлячись яка у кого площа і скільки там людей проживає. Кажуть, мовляв, за вас воюємо, поки ви по домівках сидите, треба допомагати», - розповідає жінка.

У той же час, як йдеться в оголошенні, «будь-які спроби силового опору будуть придушені за законами військового часу».