У Слов'янську та Краматорську йдуть інтенсивні бої - ЗМІ
18:34, 16 червня 2014Політика
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У Слов'янську і Краматорську йдуть інтенсивні бої.
Дим над Краматорськом / Фото Твіттер @ExileUA
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на очевидців і користувачів соціальних мереж.
Читайте такожПід Слов'янськом бойовики обстрілюють блокпост силовиків, прикриваючись ремонтникамиЗа інформацією очевидців, над Слов'янськом дуже густий дим, було чути потужні вибухи.
Користувачі Twitter повідомляють про обстріл у кількох точках Слов'янська і Краматорська.
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