У Слов'янську та Краматорську йдуть інтенсивні бої - ЗМІ

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на очевидців і користувачів соціальних мереж.

Читайте такожПід Слов'янськом бойовики обстрілюють блокпост силовиків, прикриваючись ремонтникамиЗа інформацією очевидців, над Слов'янськом дуже густий дим, було чути потужні вибухи.

Користувачі Twitter повідомляють про обстріл у кількох точках Слов'янська і Краматорська.