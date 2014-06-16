У Слов'янську та Краматорську йдуть інтенсивні бої - ЗМІ

18:34, 16 червня 2014
Політика
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У Слов'янську і Краматорську йдуть інтенсивні бої.

Дим над Краматорськом

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на очевидців і користувачів соціальних мереж.

Читайте такожПід Слов'янськом бойовики обстрілюють блокпост силовиків, прикриваючись ремонтникамиЗа інформацією очевидців, над Слов'янськом дуже густий дим, було чути потужні вибухи.

Користувачі Twitter повідомляють про обстріл у кількох точках Слов'янська і Краматорська.

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