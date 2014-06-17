УПЦ МП закликає до негайного звільнення спостерігачів ОБСЄ

Як повідомили УНІАН у митрополії, про це сьогодні заявив керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) під час зустрічі у Києво-Печерській лаврі з головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном Ертугрулем Апаканом.

Зокрема, митрополит Антоній сказав, що Українська Православна Церква засуджує це затримання й «закликає тих, від кого це залежить, до негайного і безумовного звільнення представників ОБСЄ, а також і інших людей, які утримуються в полоні та є непричетними до безпосереднього військового протистояння».Читайте такожМісія ОБСЄ досі не має жодних вістей про 8 захоплених терористами спостерігачів

У свою чергу, представник ОБСЄ нагадав, що 26 і 29 травня 8 спостерігачів було захоплено в полон на Сході України і наразі їхнє місцезнаходження невідомо. Дипломат попросив посильного сприяння Української Православної Церкви у звільненні згаданих спостерігачів місії ОБСЄ.

Під час зустрічі також було зазначено, що Українська Православна Церква робить все можливе, щоб утримати українське суспільство від сповзання у прірву повномасштабної громадянської війни та постійно закликає співвітчизників уникати насилля й намагатися знайти мирний вихід з ситуації, що склалася.