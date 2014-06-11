Місія ОБСЄ залишиться в Луганську і продовжить моніторинг

Про це йдеться в повідомленні моніторингової місії ОБСЄ в "Твіттері". "У відповідь на запити засобів масової інформації наша команда залишається в Луганську", - йдеться в повідомленні.

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Там же підкреслюється, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "не припиняла діяльність і продовжує моніторинг".

Нагадаємо, що в оприлюдненому сьогодні звіті ОБСЄ зазначалося, що у зв'язку з заходами безпеки спеціальна моніторингова місія перестає відстежувати ситуацію в Луганську.