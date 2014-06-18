Україна перебуває у стадії війни, але переможе - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського на урочистих заходах, присвячених випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки і 100-річному ювілею початку підготовки військових фахівців у навчальних корпусах університету.

За словами Порошенка, не випадково його перша публічна зустріч відбувається саме з військовими, оскільки Україна перебуває у стадії війни.

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“Це війна нового типу, з використанням професійних, диверсійних груп, найманців, добровольців, місцевого населення. І ці добровольці і місцеве населення мають дуже промиті мізки. З великою складовою інформаційної війни”, - сказав Порошенко.

Він висловив жаль, що впродовж багатьох років українська армія системно знищувалась. “Ми зустріли війну з голими, босими і не озброєними солдатами”, - сказав президент.

Як зауважив Порошенко, незважаючи на це, за дуже короткий час професіоналізм військових і широка народна підтримка, у тому числі величезна кількість добровольців, а також фінансова допомога простих людей допомогли відновити боєздатність української армії.

Порошенко впевнений, що Україна переможе в цій війні. «Ми переможемо. Ми переможемо за рахунок більшої організації, глибшого стратегічного бачення і головне - потужної підтримки нашого народу. Високий патріотизм, згуртованість та мобілізація українського суспільства створили підгрунтя для безумовної перемоги України, для встановлення миру на всій території нашої держави», - сказав він і додав, що перемога є незворотньою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, за результатами державної атестації та згідно з рішенням державної екзаменаційної комісії, 134 випускники Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського отримали дипломи магістра, з них 16 - з відзнакою. Дипломи з відзнакою і золоті медалі вручив випускникам в.о. міністра оборони Михайло Коваль.