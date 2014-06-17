Рада вирішила доопрацювати постанову щодо введення воєнного стану на Донбасі

Верховна Рада вирішила доопрацювати проект постанови про звернення парламенту до президента у зв’язку з подіями на сході України (реєстраційний №4087А).

Як передає кореспондент УНІАН, до проекту постанови було запропоновано велику кількість пропозицій.

Голова ВР Олександр Турчинов поставив на голосування пропозицію ухвалити постанову за основу. За дане рішення проголосували лише 218 (за необхідних 226 — УНІАН) із 313 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Після цього нерезультативного голосування парламент вирішив доопрацювати проект постанови і сьогодні після перерви знову повернутись до його розгляду.

Відповідно до проекту постанови, президенту України пропонується видати указ про запровадження воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, що дозволить вжити адекватних заходів для завершення військового конфлікту.

Пропонується, згідно з чинним законодавством, на період воєнного стану очолити Ставку Верховного Головнокомандувача та забезпечити встановлення миру на території України.

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Також проектом постанови пропонується, відповідно до пп.10 та 14 ст.106 Конституції України, негайно визначитися з кандидатурами на посади голови Служби безпеки України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, які є ключовими у розв’язанні військового конфлікту, та внести до Верховної Ради подання про призначення таких кандидатур.

Відповідно до постанови, пропонується забезпечити за допомогою сил та ресурсів Міністерства оборони України повне перекриття державного кордону України із Російською Федерацією.

Також проектом постанови передбачено ініціювання президентом України проведення консультацій щодо запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

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Крім того, президенту пропонується забезпечити негайне припинення співпраці у військовій сфері з Російською Федерацією як країною-агресором. Усі українські спеціалісти, які працюють за військовими контрактами з суб’єктами Російської Федерації, мають бути негайно відкликані, а самі контракти розірвані, включаючи контракти на виробництво українськими заводами товарів подвійного призначення; негайно розробити та затвердити нову військову доктрину України, яка б, у тому числі, містила зміни до структури розміщення державного замовлення на підприємствах оборонної галузі України.

Проектом постанови передбачено, відповідно до п.28 ст.106 Конституції України, створити при президентові України комітет для координації роботи з вирішення питань переселенців з Донецької та Луганської областей та проблем осіб, які проживають на окупованих територіях та територіях, на яких запроваджено воєнний стан; організувати роботу інформаційного центру при Ставці Верховного Головнокомандувача для координації інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Крім того, Верховна Рада України вважає за необхідне негайно заслухати у парламенті у присутності президента України звіт голови СБУ та керівника Антитерористичного центру СБУ щодо ситуації в зоні проведення антитерористичної операції.

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Зі свого боку Верховна Рада виступає з ініціативою не переривати свою роботу на відпустку та перейти у спеціальний режим засідань на літній період. Зокрема, парламент встановлює такий графік своєї роботи: тиждень пленарних засідань - тиждень роботи в округах - тиждень роботи в комітетах. Крім того, в разі необхідності за ініціативи президента Верховна Рада має збиратися на позачергове пленарне засідання упродовж 24 годин.

“В ім’я відновлення миру в Україні Верховна Рада України заявляє про консолідацію всіх політичних фракцій та груп парламенту та гарантує всебічну підтримку ініціатив президента України, спрямованих на завершення військового конфлікту на Сході України. Наше завдання і наш обов’язок усім разом докласти максимум зусиль і встановити мир на нашій землі”, - наголошується у проекті постанови.