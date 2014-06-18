На Луганщині вночі внаслідок нападу терористів поранено 16 силовиків
11:55, 18 червня 2014Політика
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Під час атаки терористів на один з блокпостів у Луганській області поранення отримали 16 силовиків, у тому числі троє бійців спецбатальйону "Чернігів".
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "чернігівець" Андрій Кужель.
"Всі пишуть про якесь "тимчасове перемир'я", але мабуть терористи не дуже читають наші ЗМІ. По нам цієї ночі стріляли. На іншому блок-пості поранено 16 бійців, у тому числі 3 з нашого батальйону", - написав він.
Читайте такожВночі терористи обстріляли український блокпост на Донеччині, є пораненіЗа його даними, один з бійців "Чернігова" має важке поранення.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня на Донеччині внаслідок обстрілу табору прикордонників і військовослужбовців поранено 31 особу.
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