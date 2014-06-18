На Луганщині вночі внаслідок нападу терористів поранено 16 силовиків

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив "чернігівець" Андрій Кужель.

"Всі пишуть про якесь "тимчасове перемир'я", але мабуть терористи не дуже читають наші ЗМІ. По нам цієї ночі стріляли. На іншому блок-пості поранено 16 бійців, у тому числі 3 з нашого батальйону", - написав він.

Читайте такожВночі терористи обстріляли український блокпост на Донеччині, є пораненіЗа його даними, один з бійців "Чернігова" має важке поранення.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня на Донеччині внаслідок обстрілу табору прикордонників і військовослужбовців поранено 31 особу.