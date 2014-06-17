У зоні АТО оголошено перемир'я, щоб вивезти поранених та вбитих - ЗМІ

Про це повідомляють "Новости Донбасса", посилаючись на Василя Будіка, який знаходиться в Горлівці, в полоні у бойовиків Ігоря Безлера.

"З 19.20 по Києву 17 червня набрала чинності угода про припинення вогню в зоні АТО. Буде можливість організувати евакуацію поранених і вбитих по всьому фронту в Луганській та Донецькій області", - написав він на своїй Facebook-сторінці.

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"Я буду супроводжувати колону з Горлівки в Луганськ за загиблими бійцями 25 Дніпропетровської десантної бригади. З Луганська колона вийде на Карлівку і буде передана українській стороні", - додав він.

За деякими даними, крім Будіка, живим щитом в колоні, що прямує до Луганська, буде знаходитися і полонений офіцер СБУ Олександр Васющенко.