У зоні АТО оголошено перемир'я, щоб вивезти поранених та вбитих - ЗМІ
Близько 19.20 у зоні антитерористичної операції набрала чинності угода про припинення вогню для того, щоб можна було вивезти вбитих і поранених.
Про це повідомляють "Новости Донбасса", посилаючись на Василя Будіка, який знаходиться в Горлівці, в полоні у бойовиків Ігоря Безлера.
"З 19.20 по Києву 17 червня набрала чинності угода про припинення вогню в зоні АТО. Буде можливість організувати евакуацію поранених і вбитих по всьому фронту в Луганській та Донецькій області", - написав він на своїй Facebook-сторінці.
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"Я буду супроводжувати колону з Горлівки в Луганськ за загиблими бійцями 25 Дніпропетровської десантної бригади. З Луганська колона вийде на Карлівку і буде передана українській стороні", - додав він.
За деякими даними, крім Будіка, живим щитом в колоні, що прямує до Луганська, буде знаходитися і полонений офіцер СБУ Олександр Васющенко.