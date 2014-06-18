Селезньов: Бойовики продовжують обстрілювати житлові райони Слов'янська та Краматорська

Бойовики обстрілюють житлові квартали в Краматорську та Слов'янську, щоб дискредитувати українських військовослужбовців. Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов, передає ЛІГАБізнесІнформ.

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"Бойовики реалізовують свої плани по застосуванню мінометних боєприпасів. На даний час ведеться стрілянина по населеному пункту Слов'янськ, стріляють бойовики та по місту Краматорськ, в тому числі, як в житлових районах міста, так і в центрі. Таким чином бойовики намагаються дискредитувати сили АТО, заявляючи, що це нібито українські силовики ведуть вогонь по житлових кварталах, по центру Краматорська",- сказав Селезньов.

Селезньов додав, що сили АТО ведуть лише точковий вогонь по місцях базування бойовиків, по їх блокпостах, керуючись перевіреною та підтвердженою розвідкою інформацією.