Порошенко призначив Гриніва своїм позаштатним радником
21:44, 18 червня 2014Політика
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Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.
Ігор Гринів (ліворуч) став позаштатним радником Порошенка / Фото УНІАН
Київ. 18 червня. УНІАН. Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва своїм радником (поза штатом).
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Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.
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