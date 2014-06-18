Порошенко призначив Гриніва своїм позаштатним радником

21:44, 18 червня 2014
Політика
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Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

Игорь Грынив (слева) стал внештатным советником Порошенко / Фото УНИАН

Київ. 18 червня. УНІАН. Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва своїм радником (поза штатом).

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Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

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