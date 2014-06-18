Порошенко призначив Гриніва своїм позаштатним радником

Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

Київ. 18 червня. УНІАН. Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Гриніва своїм радником (поза штатом). Читайте такожПрезидент звільнив Махніцького з посади виконувача обов'язків Генпрокурора Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Гринів є народним депутатом, обраним за списком ВО “Батьківщина”.

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