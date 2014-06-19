У Донецьку вночі бойовики знову викрали 6 автомобілів - міліція

У Будьонновському районі Донецька вночі зі стоянки озброєні люди викрали 6 автомобілів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Будьонновського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що о 1.00 на стоянку, де зберігалися транспортні засоби, вилучені банками за несплату кредитів, приїхала озброєна група осіб.

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Візитери забрали з майданчика 6 автомобілів: «Шкода», «Міцубіши», «Сеат», «Ніссан», «Хюндай» і «Мазда».

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.