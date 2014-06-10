Озброєні бойовики викрали з території донецького заводу 12 автомобілів - ЗМІ

Озброєні люди в масках викрали з території донецького заводу "Топаз" десять КрАЗів, один УАЗ і один "Volkswagen Polo".

Про це передає "ОстроВ" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Так, 9 червня на завод прийшли близько 40 озброєних людей в масках. Бойовики вивезли в невідомому напрямі десять КрАЗів, один УАЗ і один "Volkswagen Polo".

Після цього озброєні люди залишили територію заводу.

Читайте такожНа Донбасі терористи викрали зі складу шахти вибухівку і детонатори

Як повідомляв УНІАН, 9 червня керівник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що група терористів у складі до 20 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, намагається вивезти спеціальну і автотехніку з території донецького заводу «Топаз».

"Зокрема, бойовики готують до вивезення кілька (за попередніми даними – 7 одиниць) комплексів радіоелектронної боротьби типу «Мандат». За словами терористів – «для відправлення до Росії»", - повідомив керівник "Інформаційного опору".

Також Тимчук відзначив, що бойовики заявили про «експропріацію» 4 автомобілів «КрАЗ», призначених для перевезення людей, і 1 мікроавтобуса «Мерседес», що належать підприємству.