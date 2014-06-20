Кравчук, Кучма і Ющенко підтримали позицію Порошенка щодо перевиборів Ради

Про це йдеться в заяві президентів за підсумками спільної зустрічі, опублікованій головою політради партії "Наша Україна" Іриною Ванниковою на сторінці в Facebook.

"Ми підтримуємо позицію П. Порошенка щодо проведення цього року дострокових виборів парламенту України за відкритими партійними списками. Чинний склад Верховної Ради скомпрометований глухотою до вимог Майдану і має ганебну історію вчинення великих зрад національних інтересів: ратифікацію Харківських угод, ухвалення законів 16 січня, політичну корупцію та корупційних схем у державному бюджеті та податковому законодавстві. Цілі фракції зраджували національні інтереси. Такий парламент не має права представляти волю українського народу", - йдеться в заяві президентів.

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Також екс-президенти звернулися до ЄС та США із закликом подальших санкцій щодо Росії.