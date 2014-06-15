Учасники Віче закликають Порошенка розпустити Раду та оголосити перевибори

Недільне громадське віче на Майдані закликає новообраного президента України Петра Порошенка розпустити нинішній склад парламенту і оголосити перевибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, Майдан висунув дві основні вимоги, зокрема, прийняття парламентаріями нового виборчого закону, а також розпуск парламенту та оголошення перевиборів.

Як повідомив зі сцени Майдану координатор ініціативи перевиборів до Верховної Ради за новими правилами Тарас Шамайда, зокрема, новий закон про вибори передбачає наявність відкритих партійних списків, зниження процентного бар'єру для проходження до парламенту до 3%, прозоре фінансування передвиборчих кампаній, а також невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав.

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«Вони (нові правила - УНІАН) передбачають по-перше, відкриті партійні списки, що означатиме, що не партійні вожді, а виборці визначатимуть хто конкретно з кандидатів отримає депутатський мандат. У цих законах є зниження процентного бар'єру для проходження в парламент, а також передбачений прозорий механізм контролю за витратою коштів», - повідомив він.

Також ще одна вимога Майдану, за його словами, адресована новообраному главі Української держави Порошенку.

«Друга вимога - це вимога до президента України - як тільки буде прийнятий новий виборчий закон, президент повинен виконати своє публічну обіцянку розпустити парламент і оголосити перевибори», - додав він.

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Шамайда також повідомив, що десятки організацій створили громадську ініціативу, яка називається «Перевибори за новими правилами», а також про те, що 17 червня в 9:00 запланована акція під стінами Верховної Ради під назвою «Перевибори! Чистимо Раду! ».

«У вівторок, 17 червня в 9:00 всі ми повинні бути під стінами Верховної Ради, де буде розпочато акцію« Перевибори! Чистимо Раду! Перед Верховною Радою в цілому, і перед кожним депутатом ми поставимо головною метою підтримку цих двох наших вимог, власне від депутатів вимагається якнайшвидше ухвалити виборчий закон, тобто уже у вівторок вони повинні включити його до порядку денного, у середу - схвалити в комітеті і в четвер - розглядати по суті», - резюмував активіст.

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Також він закликав людей, присутніх на Майдані, активно приєднатися до даної акції 17 червня.

Всім бажаючим під сценою на Майдані почали видавати мотиваційні наклейки, якими активісти 17 червня планують влаштувати "очищення Ради".

Як повідомляв УНІАН, 15 червня на Майдані Незалежності в Києві проходить третє громадське віче за участю кількох сотень людей.

Виступаючі зі сцени, встановленої на Майдані, обговорюють поточні події, в першу чергу, питання прийняття нового закону про місцеве самоврядування, а також питання розпуску нинішнього складу парламенту і оголошення позачергових виборів Верховної Ради.