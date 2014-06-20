Операція з перекриття кордону фактично завершена - Турчинов
10:16, 20 червня 2014Політика
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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що операція з перекриття українсько-російського кордону фактично завершена.
Турчинов повідомив про перекриття кордону / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.
“Міністерство оборони інформує, що наші підрозділи Збройних сил підійшли до населеного пункту Ізварине і тим самим фактично завершили операцію по перекриттю кордону”,- сказав спікер.
Раніше повідомлялося, що минулої ночі терористи атакували військову частину в Артемівську. Українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено, даних про втрати серед терористів немає.
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