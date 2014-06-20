Операція з перекриття кордону фактично завершена - Турчинов

10:16, 20 червня 2014
Політика
0 0

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що операція з перекриття українсько-російського кордону фактично завершена.

Турчинов повідомив про перекриття кордону / dpsu.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

“Міністерство оборони інформує, що наші підрозділи Збройних сил підійшли до населеного пункту Ізварине і тим самим фактично завершили операцію по перекриттю кордону”,- сказав спікер.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі терористи атакували військову частину в Артемівську. Українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено, даних про втрати серед терористів немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter