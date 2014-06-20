Операція з перекриття кордону фактично завершена - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

“Міністерство оборони інформує, що наші підрозділи Збройних сил підійшли до населеного пункту Ізварине і тим самим фактично завершили операцію по перекриттю кордону”,- сказав спікер.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі терористи атакували військову частину в Артемівську. Українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено, даних про втрати серед терористів немає.