Вночі терористи атакували танкову базу в Артемівську, військові відбили штурм

Танк, який штурмував частину, під'їхав до неї по вулиці Польовій і відходив за нею ж. Стріляли по частині в районі автопарку. В результаті бойових дій пошкоджено будівлю АТП, вибито скло в довколишніх будинках, гусеницями розбита дорога. На вулицях залишилися відстріляні гільзи, повідомляє 06274.com.ua.

Найбільше постраждав адміністративний будинок АТП, на прохідній в приміщенні через вибух почалася пожежа. Пошкоджено автомобілі, які були припарковані на Польовій. На вулиці Носакова, де також перебувала вогнева точка нападників, видно сліди вибухів на асфальті, а також пошкоджена теплотраса.

КПП військової частини і паркан з боку вулиці Чайковського не пошкоджені. Частина знаходиться під контролем української армії - про це свідчить прапор над КПП.

Бій почався в 2.00 і тривав близько години.

Тривають бойові дії в районі с.Закотное біля Красного Лиману. Дії сил АТО можуть наявністю мирного населення в зоні проведення операції.

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Основна установка силовикам - не допустити жертв серед мирних громадян. До бойовиків постійно прибувають підкріплення. В ході дій сил АТО захоплена броньована розвідувально-дозорна машина (БРДМ) терористів та «КамАЗ» з встановленим крупнокаліберним кулеметом.

Встановлено, що вчорашній обстріл терористами цивільних об'єктів в Краматорську проводився для постановочної «картинки» з метою дискредитації сил АТО.

Була ідентифікована знімальна група російського телебачення, яка заздалегідь встановила телеапаратуру для зйомки місць обстрілу.