На Луганщині та Донеччині рухаються колони військової техніки під прапорами РФ

Як свідчить відео, опубліковане на Youtube, кілька танків, БТР та вантажівок з артилерійськими знаряддями прямували по трасі у бік Донецька.

Також з'явилося відео, як колона бойової техніки без розпізнавальних знаків пройшла з околиці Горлівки у центр міста.

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Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра оборони України Михайло Коваль під час виступу у Верховній Раді заявив, що з боку Російської Федерації в Україну в'їхало 10 бойових машин Град БМ-21, танки Т-64 і інша техніка.

Він сказав: "У нас була оперативна інформація про те, що 10 бойових машин з системами "Град" перетнули державний кордон України та перебувають на території України. Одну машину було нами знищено та захоплено, і в цій машині ми знайшли всю доказову базу, що це машина 18-ї мотострілецької бригади з Чечні Південного військового округу Російської Федерації».