Головний бойовик "ДНР" Пушилін підтвердив отримання трьох танків від Росії

В ефірі російського державного телеканалу «Россия 24», Пушилін заявив, що танки «дають надію захистити місто». При цьому він зазначив, що для переговорів з владою України «потрібні гарантії від посередників, від найсерйознішого нашого союзника – РФ».

Також Пушилін заявив про необхідність введення в регіон «миротворчого контингенту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук заявив, що українські силовики підбили два танки, які раніше прибули з Росії в розпорядження бойовиків.

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За його словами, також силами АТО знищено три БТРи, дві вантажівки, які перевозили бойовиків і зброю, дві одиниці автотранспорту зі встановленими великокаліберними кулеметами ДШК. У прикордонних з РФ районах сили АТО блокували і захопили три автоколони, що вторглися з Росії. Захоплений транспорт перевозив боєприпаси і зброю для терористів.

12 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кілька російських БТРів і танків перетнули кордон з Україною через захоплені терористами прикордонні пункти пропуску.