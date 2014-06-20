В ОБСЄ відзначають великий потік людей, що виїжджають зі сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

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“Що стосується внутрішньопереміщених осіб, спостерігається досить великий потік за останні кілька днів”, - сказав він.

Боцюрків запевнив, що у наступні три тижні буде підсилена спроможність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Він нагадав, що зараз члени цієї місії перебувають у 10 місцевостях України.

За його словами, за останню добу до Харкова прибули понад 500 внутрішньопереміщених осіб, більшість з яких - жінки і люди похилого віку.

Боцюрків зазначив, що в Одесі також зареєстровано близько 500 внутрішньопереміщених осіб із Криму і кілька сотень - зі східної України. При цьому він зауважив, що люди, які виїжджають з «гарячих точок», не всі реєструються у місцевих органах влади, що вносить певну плутанину.