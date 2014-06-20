Лідер терористів «ДНР» назвав Ахметова ворогом Донбасу

Лідер терористів так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилін у Москві оголосив українського бізнесмена Ріната Ахметова ворогом Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пушилін сказав на прес-конференції в Москві.

”Рінат Ахметов в певний період міг стати героєм Донбасу, але став його ворогом, він підтримує київський режим, він фактично підтримує агресію стосовно його народу, тому ставлення до нього нині вкрай негативне”, - сказав Пушилін.

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При цьому він заявив, що ДНР не готовий вести переговори з владою України без посередництва Росії або будь-яких міжнародних організацій.

Також Пушилін повідомив, що звертається до російських політиків за консультаціями, але поки що «ДНР» ще не визнали «як республіку, що відбулася».

Пушилін додав, що «ДНР» продовжує просити владу РФ ввести ”миротворців”, але поки що офіційної відповіді немає.

За словами Пушиліна, він зустрівся з послом невизнаної республіки Південна Осетія і передав звернення про визнання «ДНР».

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Пушилін повідомив, що перебуває в Москві з 11 червня, але не готовий повідомляти про дату повернення в Україну, оскільки побоюється, що його «зустрічатимуть».

При цьому він переконаний, що ”Путін не зіллє Донбас”

”Я налаштований оптимістично, свого часу говорили, що Путін «зливає» Сирію, але її не бомбили, свого часу говорили, що Путін «зливає» Крим, але він зараз у складі РФ. Зараз багато злих язиків кажуть, що Путін «зливає» Донбас, я б не квапився з такою заявою”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня самопроголошеному «прем`єр-міністру» так званої «Донецької народної республіки» Пушиліну повідомлено про підозру у створенні терористичної організації і здійсненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також зміну меж території і державного кордону України.

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2 травня Пушиліна було оголошено в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 червня в інтерв`ю російському телеканалу «Дождь» Пушилін відкинув мирний план президента України Петра Порошенка.