Лідер донецьких терористів відкидає мирний план Порошенка - ЗМІ

В терористичній організації "Донецька народна республіка" відкидають мирний план президента України Петра Порошенка.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь» сказав один з лідерів так званої «ДНР» Денис Пушилін.

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«Я вважаю цю пропозицію безглуздою. Ось що виходить: вони припиняють вогонь, ми роззброюємося, і вони нас беруть беззбройними. Виходячи з його логіки, логіки Києва це повинно бути таким чином. Навряд чи це призведе до конструктиву. Нас цікавить, щоб нашу територію залишили окупанти. Які нас зараз планомірно знищують», - сказав він.

Пушилін висловив сумнів, що Київ буде виконувати свою обіцянку про припинення вогню. Також він зазначив, що терористи можуть піти на переговори з владою України тільки при посередниках.

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Пушилин підкреслив, що посередником має бути Російська Федерація, крім того, «ДНР» не проти, якщо крім Росії в переговорах візьмуть участь європейські міжнародні організації.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко пропонує мирний план припинення конфлікту на території донецької і Луганської областей. Зокрема, план передбачає одностороннє припинення вогню з боку українських військових. Після цього бойовики повинні скласти зброю, звільнити заручників і захоплені будівлі. Ті, хто не чинив тяжких злочинів, потраплять під амністію, російським найманцям буде надано коридор для повернення на батьківщину. «Припинення вогню» буде оголошено після завершення процесу відновлення контролю на україно-російському кордоні і триватиме невеликий проміжок часу.