У Слідчому комітеті РФ заявляють, що Україна начебто обстріляла територію Росії

У Слідчому комітеті РФ заявляють, що територію Росії було обстріляно з боку України, проводиться перевірка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

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«У даний час на території України в районі Должанська відбувається бойова сутичка, в результаті якої було піддано обстрілу територію Російської Федерації. На місце події негайно виїхала група слідчих СК Росії для огляду і фіксації доказів обстрілу російської території. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення», - йдеться в повідомленні.