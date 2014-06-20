У Слідчому комітеті РФ заявляють, що Україна начебто обстріляла територію Росії
20:31, 20 червня 2014Політика
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У Слідчому комітеті РФ заявляють про обстріл території Росії з боку України.
Пункт пропуску "Должанський" / ДПСУ
У Слідчому комітеті РФ заявляють, що територію Росії було обстріляно з боку України, проводиться перевірка.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
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«У даний час на території України в районі Должанська відбувається бойова сутичка, в результаті якої було піддано обстрілу територію Російської Федерації. На місце події негайно виїхала група слідчих СК Росії для огляду і фіксації доказів обстрілу російської території. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення», - йдеться в повідомленні.
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